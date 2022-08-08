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عمال بناء يتظاهرون في اربيل للمطالبة بمستحقاتهم المالية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-08T08:12:21+0000
عمال بناء يتظاهرون في اربيل للمطالبة بمستحقاتهم المالية

شفق نيوز/ نظم عدد من العمال في مدينة أربيل وقفة احتجاجية، يوم الاثنين، امام احد المجمعات السكنية للمطالبة بدفع مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وقال كامران كاظم، العامل في المجمع السكني الذي تظاهروا أمامه، لوكالة شفق نيوز، ان "التجمع هو بسبب تنصل صاحب المجمع عن دفع مستحقاتنا المالية لاننا وقد مضى شهراً كاملاً على مباشرتنا بالعمل دون أن نتلقى اي مبلغ مالي حتى الآن".

وطالب الجهات الحكومية في اربيل "بمتابعة الموضوع واخذ حقوقنا من اصحاب هذا المجمع السكني"، مشيرا الى ان "اصحاب المجمع قاموا بتهديدنا بالسجن في حال الخروج والتحدث الى وسائل الإعلام".

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