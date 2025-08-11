أعمال بناء مشروع سكني في أربيل تقطع الماء عن عدة مناطق

شفق نيوز- أربيل

تعرض أنبوب الإفراز الثالث لمياه الإسالة في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، لكسر أثناء أعمال بناء مشروع سكني في المحافظة، ما تسبب بقطع المياه عن العديد من المناطق السكنية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أعمال إنشاء مشروع سكني استثماري في مدينة أربيل بالقرب من شارع 120 بجانب محلة هوليري، تسببت بكسر في أنبوب الإفراز الثالث لمياه الإسالة في أربيل، مبيناً أن فرق مديرية ماء أربيل تقوم حالياً بإصلاحه.

من جانبه، أوضح مدير ماء أربيل رابر حسين، لوكالة شفق نيوز، إنه "منذ الساعة الرابعة من عصر اليوم، تم كسر أنبوب الإفراز الثالث لمياه مدينة أربيل، وفرق الصيانة في المديرية تعمل على صيانة الأنبوب وإعادة ضخ المياه من الزاب الكبير إلى أربيل".

وبحسب مراسل شفق نيوز، فإن أنبوب الإفراز الثالث يوصل المياه إلى مناطق شارع 100 في أربيل ومناطق شمالي وشرقي المحافظة.