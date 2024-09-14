عمال الأسمنت في السليمانية يعانون والنقابة تؤكد: انتهاكات خطيرة واستغلال

شفق نيوز/ كشفت نقابة عمال البناء في السليمانية، اليوم السبت، عن انتهاكات خطيرة لحقوق العمال في مشاريع الأسمنت الجاهز، مشيرة إلى أن العمال يتعرضون لظلم كبير في ظل ظروف عمل غير إنسانية، حسب وصفها.

وكشف رئيس فرع السليمانية لنقابة عمال البناء عثمان زنداني، عن سلسلة من الانتهاكات التي يتعرض لها العمال في مشاريع الأسمنت الجاهز خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، وأوضح أن "العمال يواجهون تحديات كبيرة تهدد سلامتهم وحقوقهم القانونية".

وقال زنداني: "في حال توجه العمال إلى النقابة لحل مشكلاتهم، يتم طردهم أو إبعادهم من قبل أصحاب العمل"، مشيرًا إلى أن "العديد من مواقع العمل تتعامل مع العمال بأسلوب قاسٍ، يشبه التعامل في معسكرات قديمة، دون الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".

وأضاف زنداني أن "التأمين الاجتماعي، الذي يُفترض أن يُمنح لكل عامل، يُستقطع من رواتب العمال دون إعادته لهم عند مغادرتهم للعمل، مما يشكل استغلالاً مالياً"، موضحاً أن "العمال يُجبرون على العمل لساعات إضافية تفوق الحد القانوني المسموح به وفقًا لقانون العمل، الذي ينص على أن عدد ساعات العمل اليومي لا يتجاوز 8 ساعات".

وفي ختام حديثه، دعا زنداني وزارة العمل إلى "التدخل الفوري لمعالجة هذه الانتهاكات"، مشددًا على "ضرورة اتخاذ خطوات عملية خلال 10 أيام للتحقيق مع الجهات المخالفة وضمان حقوق العمال".

وحقوق العمال وتطبيق القوانين الخاصة بهم، تعد من المواضيع الحيوية في أي اقتصاد وفي إقليم كوردستان العراق، حيث تزداد مشاريع البناء والتطوير العمراني، يُعتمد بشكل كبير على العمال في قطاعات مثل الأسمنت والإنشاءات إلا أن ضعف الرقابة على تطبيق قوانين العمل، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالتأمين الاجتماعي وساعات العمل القانونية، يؤدي إلى انتهاكات كبيرة لحقوق العمال.

وتظل هذه المسائل تحديًا رئيسيًا أمام وزارة العمل والنقابات، التي تحاول الدفاع عن حقوق العمال في ظل بيئة عمل تفتقر أحيانًا إلى الشفافية والعدالة.