إعمار كوردستان تخصص وحدات سكنية لذوي الاحتياجات الخاصة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الاعمار والاسكان في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين،أنها وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بهدف التنسيق والعمل المشترك، لافتة الى الاتفاق على تخصيص جزء من الوحدات السكنية التي تقوم بإنشائها إلى ذوي الاحتياجات الخاصة.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز ، ان الوزير دانا عبدالكريم استقبل اليوم الاثنين وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية السيدة كويستان محمد، مبينا ان الجانبين وفضلا عن التباحث بشأن التنسيق والعمل المشترك بين الوزارتين اتفقا على تخصيص عدد من الوحدات السكنية التي تقوم الوزارة بإنشائها لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف البيان انه بعد المباحثات الشاملة وتبادل الآراء وفي مراسم خاصة تم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزيرين تقرر خلالها تخصيص نسبة 3٪؜ من تلك الوحدات السكنية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وكان وزير الاعمار والاسكان دانا عبدالكريم قد أعلن في مراسم خاصة يوم 8/ 8 / 2023 عن عملية توزيع استمارات خاصة بالوحدات السكنية وتفعيلها الكترونيا بصورة مباشرة وقد تم تخصيصها للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.

ويبلغ عدد الوحدات السكنية التي أعلنت الوزارة عن بنائها اكثر من تسعة الاف وحدة سكنية تم استكمال بناء قسم منها والقسم الآخر في طور الاستكمال.