عليها آثار تعذيب.. العثور على جثة رجل كوردي في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في محافظة كركوك، يوم الجمعة، بالعثور على جثة رجل كوردي، يعمل سائق سيارة أجرة، ملقاة داخل منزل قيد الإنشاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية، عثرت على جثة رجل كوردي يبلغ من العمر 45 عاماً، حيث كان يعمل سائق سيارة أجرة".

وأضاف أن "الجثة كانت عليها آثار تعذيب واضحة"، مبينا أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الجريمة ارتُكبت على يد مجهولين قاموا بخطف الضحية وسرقة سيارته، ومن ثم أقدموا على قتله ورمي جثته".

وتابع أن "الجهات الأمنية باشرت بفتح تحقيق عاجل في الحادث، فيما نقلت فرق الطب العدلي الجثة إلى دائرة الطب العدلي لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد أسباب الوفاة بدقة".