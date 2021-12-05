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على وقع هجمات داعش.. رئيس إقليم كوردستان يعقد اجتماعاً عاجلاً مع قوات البيشمركة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-05T20:43:21+0000
على وقع هجمات داعش.. رئيس إقليم كوردستان يعقد اجتماعاً عاجلاً مع قوات البيشمركة

شفق نيوز/ افاد رئاسة إقليم كوردستان، يوم الأحد، بعقد الرئيس نيجيرفان بارزاني اجتماعاً عاجلاً صباح يوم غد الاثنين مع قيادات قوات البيشمركة.

وقال مصدر في الرئاسة لوكالة شفق نيوز، إن رئيس الإقليم سيبحث مع قادة البيشمركة تهديدات داعش والخطوات التي يجب ان تتخذ بعد الهجمات الاخيرة.

وفي وقت سابق من اليوم، حذر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني من أن هجمات داعش الاخيرة مخاطر حقيقية على امن واستقرار العراق والمنطقة وحتى على الأمن في العالم، لافتاً إلى ضرورة تمتين دعم المجتمع الدولي والتحالف الدولي للعراق وإقليم كوردستان وان يعمل العراق وشركاءه بشكل جدي اكبر للتصدي للارهاب والقضاء عليه.

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