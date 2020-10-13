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على وقع تفاقم الإصابات.. اللجنة العليا لمكافحة كورونا تجتمع في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-13T20:28:33+0000
على وقع تفاقم الإصابات.. اللجنة العليا لمكافحة كورونا تجتمع في أربيل

شفق نيوز/ من المقرر ان تعقد اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا المستجد في اقليم كوردستان يوم غد الاربعاء اجتماعا لمناقشة الاوضاع الصحية في الاقليم وارتفاع أعداد الاصابات بالوباء والعملية الدراسية في المدارس والجامعات والمعاهد في الاقليم.

وجاء في بيان لدائرة الاعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان، ورد لوكالة شفق نيوز، ان الاجتماع سيعقد باشراف وزير الداخلية في حكومة الاقليم ريبر احمد في الساعة العاشرة والنصف من صباح غد الاربعاء في ديوان وزارة الداخلية. 

واوضح البيان ان الهدف الرئيس من الاجتماع مناقشة الوضع الصحي في اقليم كوردستان وارتفاع نسب الاصابة بوباء كورونا ووضع العملية التعليمية في المدارس والمعاهد والجامعات في اقليم كوردستان. 

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان تسجيل 22 حالة وفاة، وتشخيص 900 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية. 

وفي المجمل، بلغت الإصابات المؤكدة بالفيروس في الإقليم حتى الآن 57365 ، بينها 2040 وفاة، و35705 حالات شفاء.


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