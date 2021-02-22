على وقع الإصابات المتحورة.. انطلاق اجتماع رفيع لإتخاذ قرارات تخص كورونا كوردستان

شفق نيوز/ عقدت اللجنة العليا لمواجهة كورونا في اقليم كوردستان، الاثنين، اجتماعاً لتدارس الموقف الوبائي مع تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة.

ويعقد الاجتماع بحضور وزراء التربية والصحة والداخلية ومحافظي محافظات الاقليم والجهات ذات العلاقة.

ويبحث الاجتماع تقريراً مقدماً من وزارة الصحة حول الوضع الوبائي لمواجهة فيروس كورونا والسلالة الجديدة التي ظهرت في اربيل.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن دلوفان جلال مدير عام صحة اربيل، تسجيل 14 إصابة جديدة بالسلالة المتحورة في عاصمة إقليم كوردستان.

وقال جلال لوكالة شفق نيوز، إن سبعاً من تلك الإصابات هي لأشخاص كانوا مؤخراً في سفر خارج البلاد.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات بالسلالة المتحورة في أربيل إلى 19.