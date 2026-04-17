على هامش منتدى أنطاليا.. نيجيرفان بارزاني يؤكد على ترسيخ الأمن والاستقرار سياسياً واقتصادياً (تحديث)

شفق نيوز- أربيل

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، على تعزيز علاقات الإقليم والعراق مع دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، فيما شدد على ضرورة التعاون والعمل المتواصل لترسيخ الأمن والاستقرار وتوطيد التعاون الاقتصادي والسياسي.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني وفي إطار جدول أعماله بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي، اجتمع المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون الخليج، لويجي دي مايو، وبحث الجانبان سبل تعزيز علاقات إقليم كوردستان والعراق مع دول الاتحاد الأوروبي.

وأكد الجانبان على أهمية التعاون والعمل المتواصل لترسيخ الأمن والاستقرار وتوطيد التعاون الاقتصادي والسياسي.

وتناول الاجتماع آخر تطورات الوضع في الشرق الأوسط وتداعيات الحرب والتوترات، حيث تم التأكيد على أهمية حماية الأمن وإنجاح الجهود الدبلوماسية لحل المشاكل وتجنيب المنطقة المزيد من التعقيدات.

وفي بيان آخر، التقى رئيس إقليم كوردستان بوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر، وبحثا تعزيز علاقات إقليم كوردستان والعراق مع بريطانيا، وآخر التطورات في الوضع السياسي وعملية تشكيل الحكومة في العراق وإقليم كوردستان.

واتفق الجانبان على ضرورة تكاتف ووحدة صف الأطراف الكوردستانية لحماية المكتسبات وتجاوز التحديات.

وفي محور آخر من الاجتماع، جرت مناقشة الأوضاع المعقدة في المنطقة وتداعيات الحرب فيها والوضع في سوريا، وفي هذا السياق، أشاد وزير الدولة البريطاني بالدور الإيجابي للرئيس نيجيرفان بارزاني ومساعيه لإرساء السلام والاستقرار في العراق وسوريا.

وأكد الجانبان على أن الطرق الدبلوماسية والسلمية وحدها كفيلة بحل المشاكل وحماية المنطقة من خطر الانجرار في المزيد من المواجهات.

وفي السياق، اجتمع رئيس إقليم كوردستان مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، أيمن الصفدي، وبحثا العلاقات التاريخية بين إقليم كوردستان والعراق من جهة، والمملكة الأردنية من جهة أخرى، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

وأعرب بارزاني عن امتنان إقليم كوردستان للدعم الأردني المتواصل للعراق وإقليم كوردستان.

كما تناول اللقاء آخر التطورات في المنطقة وتداعيات الحرب والنزاعات.

واتفق الجانبان على ضرورة العمل المشترك والتعاون للحفاظ على السلام والاستقرار ومنع امتداد النزاعات في المنطقة.