على هامش منتدى أنطاليا.. نيجيرفان بارزاني يلتقي ممثل الاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج

شفق نيوز/ التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو، في إطار نشاطاته ضمن منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وذكر بيان رئاسي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والاتحاد الأوروبي، والتأكيد على أهمية توسيع مجالات التعاون المشترك في مختلف القطاعات الحيوية".

كما ناقش الجانبان، بحسب البيان، آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وتداعياتها على العراق وكوردستان ومنطقة الخليج عموماً.

وأكد الطرفان، على "ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال تبني الحوار السلمي والتفاهم المشترك كوسيلة لمعالجة الأزمات ومنع تفاقم التوترات، فضلاً عن استعداد الاتحاد الأوروبي للعب دور فعّال في جهود استقرار المنطقة".

وكان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد وصل امس الجمعة الى تركيا للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي بنسخته الرابعة، وقد التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس السوري احمد الشرع.

ويُعقد المنتدى برعاية رسمية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتنظيم وزارة الخارجية التركية، تحت شعار: "التمسك بالدبلوماسية في عالم منقسم".

ويستمر المنتدى لمدة ثلاثة أيام، من 11 - 13 من شهر نيسان/أبريل الجاري، ويشارك فيه نحو أربعة آلاف ضيف من داخل تركيا وخارجها، من بينهم 20 رئيس دولة ورئيس حكومة، و50 وزير خارجية، و70 وزيراً آخر من مختلف الدول، إلى جانب 60 ممثلاً رفيع المستوى عن منظمات دولية.