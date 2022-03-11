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على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي.. رئيس إقليم كوردستان يبحث العلاقات الثنائية مع قطر

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-11T16:45:59+0000
على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي.. رئيس إقليم كوردستان يبحث العلاقات الثنائية مع قطر

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، العلاقات العراقية الكوردستانية مع الدوحة وسبل تطويرها، والأوضاع الإقليمية والدولية.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني التقى الوزير القطري على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا، وبحثا خلال اللقاء آخر تطورات الوضع في أوكرانيا وآثار الحرب وتداعياتها، وعلاقات العراق وإقليم كوردستان مع قطر، والأوضاع في أفغانستان والمنطقة بصورة عامة.

وأشار بيان إلى أن بارزاني حضر المنتدى إلى جانب عدد من زعماء العالم، حيث ألقى كل من رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، كلمات لهم في مراسم الافتتاح.

وتم تسليط الضوء خلال الكلمات على التحديات والمشاكل التي تواجه العالم، والصراع الروسي الأوكراني، ودور الدبلوماسية ومساعي الحل وإنهاء المعارك والصدامات، وأهمية حفظ الأمن والاستقرار ومحادثات فيينا.

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