على هامش معرض التسوق الدولي: الامسيات الرمضانية تجمع عوائل اربيل (صور)

شفق نيوز/ مع استمرار فعاليات المعرض الدولي للتسوق الرمضاني في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، تزور العائلات الاربيلية المعرض لقضاء أوقات ممتعة مع وجود الكثير من الفعاليات والأنشطة الترفيهية.

وقال علي سمير (مواطن من اربيل) لوكالة شفق نيوز؛ ان "الأمسيات الرمضانية تجمع الكثير من العوائل وتبدأ هذه الفعاليات الافطار عادة حيث تقبل العوائل على زيارة هذه الاماكن التي تقدم أنشطة ترفيهية اضافة الى كونه مكانا للتسوق الرمضاني".

ومن جانبه قال كامران كريم (مواطن من اربيل) لوكالتنا؛ إن "الموشحات الدينية والأناشيد الرمضانية يتم تقديمها في هذا المكان الواقع ضمن ساحة معرض اربيل الدولي والتي تساهم في جذب العوائل بكثرة وتتيح فرصة مناسبة لاصحاب المشاريع الصغيرة هنا الترويج لأنفسهم".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان هذه الفعاليات تبدأ في المعرض الدولي من الساعة 7 من مساء كل يوم لغاية وقت السحور وتستمر حتى 6 نيسان المقبل.