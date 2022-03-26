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على هامش مشاركته في منتدى للطاقة.. مسرور بارزاني يلتقي حاكم رأس الخيمة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-26T10:01:04+0000
على هامش مشاركته في منتدى للطاقة.. مسرور بارزاني يلتقي حاكم رأس الخيمة

شفق نيوز/ على هامش مشاركته في منتدى الطاقة العالمي الذي سيعقد في الامارات العربية المتحدة، التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، حاكم رأس الخيمة سعود القاسمي.

وكان رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني قد وصل امس الجمعة، إلى الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية يشارك خلالها في منتدى الطاقة العالمي المقرر عقده للفترة من 28 إلى 29 آذار الجاري في دبي.

وسيكون رئيس حكومة إقليم كوردستان أحد المتحدثين الرئيسيين خلال المنتدى الذي يحضره العديد من مسؤولي الطاقة وخبرائها.

ويعقد المنتدى الدولي للطاقة مؤتمراً سنوياً بمشاركة العديد من المسؤولين والشخصيات العالمية المعروفة في دبي.

ومن المقرر ان يجتمع بارزاني الى جانب حضوره المنتدى مع كبار المسؤولين الإماراتيين.

 وكان مسرور بارزاني قد نشر امس الجمعة تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها "يسعدني أن أعود إلى الإمارات العربية المتحدة لإطلاع المستثمرين على الفرص المتاحة في قطاع الطاقة لدينا ومناقشة التطورات الإقليمية الأخيرة مع القيادة".

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