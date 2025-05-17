على هامش القمة.. نيجيرفان بارزاني يلتقي السوداني وزعماء دول عربية (صور)

شفق نيوز/ التقى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، برئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، وعدداً من الرؤساء والزعماء في العاصمة بغداد.

جاء ذلك، على هامش مشاركة نيجيرفان بارزاني، في اجتماع جامعة الدول العربية المنعقد في بغداد، وفق بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، ورد لوكالة شفق نيوز.

وخلال اللقاء، أثنى نيجيرفان بارزاني، على السوداني لاستضافة اجتماع جامعة الدول العربية، وشكره على دعوته للمشاركة في المؤتمر.

وتباحث الجانبان، وفق البيان، حول العلاقات بين أربيل وبغداد، وأكدا على تعزيز التعاون والتفاهم المشترك بين الطرفين.