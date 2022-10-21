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على موقع فيس بوك.. اختراق الصفحة الرسمية لهيئة المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-21T14:21:16+0000
على موقع فيس بوك.. اختراق الصفحة الرسمية لهيئة المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم

شفق نيوز / أعلنت هيئة المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم، اليوم الجمعة، تعرض صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك للاختراق، فيما اكدت انها لا تتحمل المسؤولية عن نشر أي شيء.

وقال رئيس الهيئة فهمي برهان لوكالة شفق نيوز إن "الصحفة الرسمية للهيئة تعرضت لمشاكل تقنية خلال الايام الماضية ما أدى الى مسح بعض المنشورات، لكن صباح يوم الجمعة خرجت الصفحة بالكامل وتعرضت للاختراق من قبل جهة مجهولة".

وأضاف برهان أن "الهيئة غير مسؤولة عن أي شيء تم نشره على صفحتها الرسمية وذلك حتى استعادتها"، مشيرا الى ان "دائرة التكنولوجيا والمعلومات في حكومة الاقليم الان تحاول استعادة الصفحة".

وتعد هيئة المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم من الهيئات الرسمية داخل حكومة الاقليم حيث تُعنى بمتابعة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي وجمع المستندات و توثيق الأحداث التاريخية في هذه المناطق اضافة الى متابعة تنفيذ وإنجاز المشاريع في المناطق المتنازع عليها بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

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