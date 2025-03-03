على مرحلتين.. تربية كوردستان تعدل مواعيد امتحانات نصف السنة

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للامتحانات في وزارة التربية بإقليم كوردستان، يوم الإثنين، عن تعديل مواعيد امتحانات نصف السنة للمدارس، عبر تقسيمها إلى مرحلتين، قبل وبعد العطلة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "القرار يشمل جميع المدارس الحكومية والأهلية الملتزمة بالتقويم الدراسي".

وأضافت أن "المرحلة الأولى من الامتحانات تستمر لمدة أربعة أيام، تبدأ في أيام 4 و6 و8 و9 من شهر آذار/ مارس، وتستأنف المرحلة الثانية بعد عطلة نوروز، حيث تُجرى الامتحانات المتبقية خلال أيام 24 و25 و26 و27 من الشهر نفسه لإكمال الامتحانات بشكل رسمي".

وأكدت أن "هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين استحقاقات الطلبة الدراسية والعطل الرسمية"، داعية جميع المؤسسات التعليمية إلى الالتزام بالمواعيد الجديدة لضمان سير الامتحانات بسلاسة دون التأثير على جودة العملية التعليمية.

وتأتي هذه التعديلات بسبب تداخل الامتحانات مع العطل الرسمية في شهر آذار، حيث تصادف عطلة نوروز وفترة الصيام، مما استدعى إعادة جدولة المواعيد لضمان سير العملية التعليمية دون انقطاع طويل يؤثر على الطلاب.