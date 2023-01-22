على غرار ألمانيا.. بارزاني يدعو دول الاتحاد الأوروبي للاعتراف بالابادة الجماعية للايزيديين

شفق نيوز/ دعا الزعيم الكوردي مسعود بارزاني يوم الأحد، دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ قرارات تفضي إلى الاعتراف بالابادة الجماعية للكورد الايزيديين من أجل تحقيق العدالة وتضميد جراح الأخوات والأخوة الإيزيديين.

جاء ذلك خلال استقبال الزعيم الكوردي بمقره في صلاح الدين اليوم الأحد، كلاً من السفير الفرنسي إيريك شوفالييه والسفير الألماني مارتن ييغر.

وذكر بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن سفيري البلدين اعربا في بداية اللقاء، عن التعاون المشترك بين فرنسا وألمانيا لاسيما في القضايا الدولية المهمة، وخاصة الوضع في العراق وإقليم كوردستان، حيث ينوي كلا البلدين فرنسا وألمانيا إنشاء مركز ثقافي مشترك بينهما في قلعة أربيل، من أجل تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بين إقليم كوردستان وكل من ألمانيا وفرنسا.

وبحسب البيان؛ عبر بارزاني عن سعادته بالتعاون بين الدولتين ألمانيا وفرنسا في القضايا الدولية واعتبرها قضية مهمة ومؤثرة، كما ثمن الرئيس بارزاني عالياً قرار البرلمان الألماني للاعتراف بالمجازر في سنجار باعتبارها إبادة جماعية واعتبرها خطوة مهمة وتاريخية.

ودعا دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى اتخاذ قرارات مماثلة من أجل تحقيق العدالة وتضميد جراح الأخوات والأخوة الإيزيديين.

واشار البيان؛ إلى أن "الاجتماع ناقش من جانب آخر الأوضاع السياسية في المنطقة وآخر مستجدات العملية السياسية العراقية والعلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية ، حيث أعرب الوفد الضيف عن ارتياحه للأجواء الإيجابية بين الإقليم وبغداد وأنها فرصة من أجل تثبيت دعائم الإستقرار في العلاقات بين أربيل وبغداد".

أما الوضع السياسي في إقليم كوردستان فقد كان موضوعًا آخر للاجتماع ، حيث أكد الوفد الضيف مجددًا أن فرنسا وألمانيا ستواصلان الدعم والشراكة والتنسيق مع إقليم كوردستان وفقا للبيان الذي لفت إلى أن اللقاء حضره الى جانب السفيرين اوليفييه ديكوتيني قنصل عام فرنسا في اربيل.