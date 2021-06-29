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على غرار دمشق.. الإدارة الذاتية" تعتمد "البطاقة الذكية" لتوزيع المحروقات

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-29T12:11:55+0000
على غرار دمشق.. الإدارة الذاتية" تعتمد "البطاقة الذكية" لتوزيع المحروقات

شفق نيوز/ أعلنت الإدارة الذاتية لمناطق شمال وشرق سوريا طرح بطاقة ذكية مخصصة لاستلام المحروقات في خطوة "لمنع التلاعب بالكميات المخصصة للأهالي".

وقال الرئيس المشترك لإدارة المحروقات العامة في الإدارة الذاتية، صادق محمد إن الهدف من اعتماد البطاقة الذكية هو "ضبط كمية المحروقات المخصصة لكل عائلة في شمال وشرق سوريا، وحماية الأهالي من التلاعب بحصصهم من الغاز المنزلي، ووقود التدفئة والغاز السائل".

وأضاف "قمنا بإصدار بطاقة ورقية حاليا، وسنعمل على إصدار البطاقة الليزرية العام المقبل، كما سيتم تسليمها باليد للمواطنين كي لا تحدث أي عراقيل من شأنها تعطيل عمليات التوزيع"، موضحاً "سيكون مركز الاستلام اختياريا تبعا لمجلس الحي على عكس المرات السابقة حيث كانت المراكز المخصصة لاستلام الكميات محصورة بمحطة وقود واحدة في كل منطقة".

وكانت "الإدارة الذاتية" أعلنت الشهر الماضي زيادة كبيرة في أسعار المحروقات بنسبة تجاوزت 300% قبل أن تتراجع عن قرارها إثر احتجاجات شعبية واسعة في المنطقة.

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