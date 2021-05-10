على غرار تلفريك دهوك.. سياحة كوردستان تدعو لتنفيذ مشروع مماثل في اربيل

شفق نيوز/ اعلن وزير السياحة في حكومة اقليم كوردستان، ساسان عوني، يوم الاثنين، عن طرح مشروع لإنشاء "تلفريك" شمال شرقي مدينة أربيل، على غرار مشروع مماثل في محافظة دهوك، داعيا المستثمرين لاقامة المشاريع في الاقليم لتنمية قطاع السياحة.

وقال عوني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "قطاع السياحة يحظى باهتمام حكومة اقليم كوردستان وهناك هيئة مستقلة تدير شؤون هذا القطاع ولديها خطة (ماستر بلان) عامة لجميع المناطق".

واضاف "هناك ما بين 60 الى 65 مشروعاً سياحياً كبيراً ومتوسطاً لجميع محافظات كوردستان"، مؤكدا رغبة الوزارة في "تنمية قطاع السياحة بشكا اكبر مما هو عليه الان وإيلاء اهتمام اوسع به"، لافتا الى ان برنامج وزارته "يتضمن اقامة مشاريع سياحية مماثلة لتلفريك جبل زاوا في دهوك، على جبل سفين في شقلاوة بأربيل".

وطالب عوني المستثمرين واصحاب رؤوس الاموال "بتشغيل اموالهم في مشاريع سياحية في اقليم كوردستان والاستفادة من المرتفعات والجبال لاقامة مشاريع مماثلة لما جرى في دهوك، والوصول الى الاماكن التي لم تصل اليها مشاريع مماثلة من قبل".

واكد انه "متى ما اراد القطاع الخاص الاستفادة من تلك الاماكن فإن حكومة الاقليم ستساندهم من اجل ان يقيموا مشاريع جيدة في جميع المجالات وخصوصا في السياحة".