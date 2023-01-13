على غرار الصدريين.. مدينة في إقليم كوردستان تقيم "صلاة موحدة" هذا غرضها (صور)

شفق نيوز / أقام العشرات من أهالي قضاء بينجوين التابع لمحافظة السليمانية، ضمن إقليم كوردستان، يوم الجمعة، صلاة جماعة موحدة، بعد خروجهم بتظاهرات مطلبية منذ ثلاثة أيام لتوفير الخدمات الأساسية .

وقال مراد حمدان (أحد أبناء القضاء)، لوكالة شفق نيوز، إن "إقامتهم لهذه الصلاة في الهواء الطلق وبمشاركة طبقات المجتمع البينجويني كافة، جاءت للتعبير عن رفضهم للواقع الخدمي في القضاء".

وأضاف حمدان، أن "مطالب المحتجين منذ ثلاثة أيام هي توفير الخدمات والمتمثل بتوفير الطاقة الكهربائية لأوقات مناسبة، وكذلك منح المواطنين برميلاً آخر من النفط الأبيض بسعر مدعوم، إضافة إلى العمل بالمشاريع المتوقفة في القضاء".

وأشار إلى أن "درجات الحرارة تنخفض في بينجون إلى أدنى من معدلاتها في باقي مناطق كوردستان، وهذا يتطلب توفير وسائل تدفئة فالحكومة لا تجهز أبناء القضاء بالطاقة الكهربائية إلا لساعات قليلة، ولا توفر النفط ليكون بديلا عن الطاقة، وأسعار النفط الأبيض والأمبير من الكهرباء ملتهبة هنا في بينجوين".

وخلص حمدان، بالقول: "سنستمر بالتظاهر لحين الاستجابة للمطالب المثبتة لدى أهالي القضاء"، لافتاً إلى أن تظاهراتهم ستحافظ على سلميتها ولن يقبلوا بأي تجاوز يطال مصالح الحكومة أو المواطنين".

يأتي ذلك، في وقت أدى الآلاف من أنصار التيار الصدري صلاة الجمعة الموحدة في العاصمة بغداد وعموم محافظات البلاد باستثناء البصرة، بناء على دعوة من زعيم التيار الصدري مقتدى الأسبوع الماضي.