على طريقين بالسليمانية..  أكثر من 100 حادث مروري يخلف 27 قتيلاً خلال 11 شهر

شفق نيوز/ لقي 27 شخصاً مصرعهم وأصيب 122 آخرين في أكثر من 100 حادث مروري على طريقي "كلار - دربنديخان"، و"دربنديخان - زارايان" وذلك خلال 11 شهرا الماضية.

وبحسب إحصاءات حصلت عليها وكالة شفق نيوز، من مديريتي مرور گرميان ودربنديخان، فقد وقع 102 حادثان مروريان على الطريق الممتد من كلار الى السليمانية خلال الـ 11 شهرًا الماضية (من بداية العام إلى نهاية تشرين الثاني 2022) ، قُتل وأصيب فيها 149 شخصًا.

ووفقًا لتلك الإحصاءات، فإن 61 من الحوادث كانت حوادث اصطدام و41 حالة انقلاب .