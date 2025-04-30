على طريقة "الأفلام".. هروب سجين محكوم بجريمة القتل من مستشفى في دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بأن أحد السجناء في سجن "زركا" الإصلاحي بمحافظة دهوك تمكن من الهروب أثناء نقله إلى أحد مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، بعد ادعائه تدهور حالته الصحية.

وقال المصدر، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "السجين الهارب محكوم بالسجن لمدة 20 عاماً بتهمة القتل العمد، وقد أبلغ إدارة السجن بتعرضه لوعكة صحية، ما استدعى نقله إلى المستشفى بموجب الإجراءات القانونية المعتمدة، وأثناء وجوده هناك، طلب التوجه إلى دورة المياه، ليقوم بعدها بالفرار عبر إحدى نوافذ الحمّام، دون أن تتمكن القوة الأمنية المرافقة من منعه أو اللحاق به في اللحظة ذاتها".

وأضاف أن "الحادثة استنفرت الأجهزة الأمنية في محافظة دهوك، حيث باشرت على الفور عمليات تمشيط واسعة شملت أنحاء المدينة كافة، إضافة إلى نشر مفارز ودوريات في جميع مداخل ومخارج المحافظة بهدف تعقّب السجين الهارب والقبض عليه في أسرع وقت ممكن".