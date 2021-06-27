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أعلى سلطة قضائية بالعراق ترفض تأسيس محكمة في الإقليم خاصة بجرائم داعش

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-27T10:20:48+0000
أعلى سلطة قضائية بالعراق ترفض تأسيس محكمة في الإقليم خاصة بجرائم داعش

شفق نيوز/ رفضت المحكمة الاتحادية أعلى سلطة قضائية في العراق طلب إقليم كوردستان في إنشاء محكمة خاصة لجرائم داعش، وفقا لبيان صادر اليوم الأحد عن وزارة العدل في الإقليم.

ونقل البيان عن وزير العدل بالإقليم فرست أحمد قوله: إن الهدف من إنشاء تلك المحكمة هو تقديم المتهمين المتورطين في قتل وتعذيب المدنيين للمحاكمة لينالوا جزاءهم العادل".

وأضاف أنه "على مدى عامين، أعد إقليم كوردستان وعمل على عدة وثائق حول الجرائم التي ارتكبها إرهابيو داعش".

وحول قرار المحكمة الاتحادية برفض إنشاء تلك المحكمة قال الوزير: سنجري مراجعة لهذا القرار مع الجهات المعنية وسيكون هناك رد منها، مضيفا: صحيح أنه من الناحية القانونية لا يمكن الطعن بقرارات المحكمة الاتحادية العليا ولكن ما تزال الفرصة سانحة لكي نعبر عن رأينا، واننا قد لا نكون موافقين عما تحدثوا عنه" في إشارة إلى المحكمة الاتحادية.

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