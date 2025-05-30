على خلفية أزمة الرواتب.. الحزب الديمقراطي الكوردستاني يدعو الأحزاب الكوردية لإجتماع موسع

شفق نيوز/ وجه الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الجمعة، دعوة لجميع الأحزاب الكوردية لعقد إجتماع موسع.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الإجتماع سيُعقد يوم غد السبت بحضور الزعيم الكوردي مسعود بارزاني في منطقة (پيرمام) بأربيل في الساعة الـ11 صباحا".

وأضاف "تشير المعلومات أيضا أن عددا من الأحزاب التي وُجهت إليها الدعوة وافقت على الحضور"، مبينا أنه "من المقرر أن يناقش الإجتماع المواقف التي اتخذتها المالية الإتحادية بشأن رواتب الموظفين والسعي نحو اتخاذ موقف كوردي موحد".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، اعتبر في حديث لوكالة شفق نيوز، الخميس، إن "قرار وزارة المالية بغداد بشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان، غير مدروس وغير ملائم خصوصا في هذا التوقيت الحساس".

وأضاف أن "حكومة بغداد تستهدف مواطني إقليم كوردستان بشكل خاص، خاصة وأن المتضرر الوحيد هم موظفو الإقليم الذين يبلغ عددهم اكثر من مليون و200 ألف موظف".

وكانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، أكدت، الخميس، أن "وزارة المالية الاتحادية يتوجب عليها الاستمرار في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمؤنفلين ومستفيدي الرعاية الإجتماعية في إقليم كوردستان أسوة بأقرانهم في باقي أنحاء الدولة والنأي عن خلق عراقيل غير دستورية أمام تمويلها".

وأشارت في بيان، إلى أن "الحكومة الاتحادية لم تقم إلى الآن بأداء التزاماتها فيما يخص تعويض المتضررين من ضحايا عمليات الأنفال والإبادة الجماعية والقصف بالأسلحة الكيمياوية للمواطنين في الإقليم، بل ولم تتخذ أية إجراءات في هذا الشأن، وعوضاً عن ذلك تستخدم كل الحجج في سبيل عدم تمويل رواتب الموظفين في الإقليم".

ومنذ سنوات، لم يحل ملف الرواتب في إقليم كوردستان، وبقي معلقا بين الشد والجذب مع الحكومة الاتحادية، وفي كل عام يتجدد هذا الجدل مع إقرار الموازنة الاتحادية، التي تضع شروطا على الإقليم مقابل تسلمه حصته منها، وأبرزها تسليمه واردات النفط، لكن منذ عامين، بعد توقف تصدير الإقليم للنفط عبر ميناء جيهان التركي، حولت الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين إلى "سلف" تقدم للإقليم.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، ألزمت، في شهر شباط/فبراير الماضي، حكومة بغداد بدفع رواتب موظفي إقليم كوردستان مباشرة، دون إرسالها إلى حكومة الإقليم، وذلك بعد تأخر لأشهر بتسليم تلك الرواتب.