علوة السليمانية: إغلاق المنافذ يهدد أسعار المواد الغذائية

شفق نيوز- السليمانية

حذر ممثل علوة السليمانية، سه رور علي، يوم الاثنين، من تداعيات إغلاق المنافذ الحدودية على أسعار المواد الغذائية، مؤكداً أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في الأسعار داخل الأسواق المحلية.

وقال علي، لوكالة شفق نيوز، إن "جميع المواد متوفرة حالياً في الأسواق، ولا يوجد نقص في السلع"، مبيناً أن "الارتفاع الطفيف الذي طرأ على بعض الأسعار يعود إلى زيادة سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية".

وأضاف أن "أسعار الخضروات والفواكه شهدت ارتفاعاً عاماً خلال الفترة الأخيرة"، لافتاً إلى أنه "في حال إغلاق المنافذ الحدودية، فإن الأسعار سترتفع بشكل واضح نتيجة تأثر عمليات الاستيراد".

وأشار ممثل العلوة، إلى أنه "حتى في حال توقف الاستيراد من إيران، يمكن تأمين الاحتياجات من دول أخرى"، مستطرداً بالقول إن "الأسعار لن تكون مناسبة كما هو الحال مع البضائع المستوردة من إيران".

ويأتي هذا التحذير في ظل مخاوف من تأثير أي إجراءات تتعلق بالمنافذ الحدودية على استقرار السوق المحلية وأسعار السلع الأساسية في إقليم كوردستان.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، حرباً على إيران، يوم السبت الماضي، جرى فيها استهداف القيادات الإيرانية العليا، بدءاً من المرشد الأعلى علي خامنئي، ومستشاره علي شمخاني وقادة عسكريين مثل وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري، عبر شن مئات الضربات الصاروخية وعبر الطيران المسير الانتحاري.

بدورها ردت إيران، عبر استهداف إسرائيل والقواعد الأميركية في دول الخليج وإقليم كوردستان، ومن ثم بدأت تقصف الابراج والمطارات في بعض الدول الخليجية مثل الامارات والكويت والبحرين.