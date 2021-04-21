علماء الاسلام في كوردستان يطالبون السلطة الرابعة بـ"الكف عن الاستخفاف بالدين"

شفق نيوز/ دعا اتحاد علماء الدين الاسلامي في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، المؤسسات الصحفية والإعلامية إلى "الكف" عن "الاستخفاف بالدين" ونشر مواضيع "تجرح مشاعر المؤمنين".

وقال الاتحاد الاسلامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بمناسبة عيد الصحافة الكوردستانية، إن على جميع الجهات والمؤسسات الاعلامية "عدم السماح بتحول مسار الاعلام نحو مسارات سيئة عبر نشر موضوعات وبرامج غير مناسبة تجرح شعور الناس، وتفكيك وانعدام الخجل في المجتمع".

واضاف ان "كثيرا من القنوات والبرامج والصحفيين يقومون من دون اي اعتبارات للقيم المهنية والاخلاقية للصحافة، بالاستخفاف بالإسلام والمقدسات ويتجاوزون كل الحدود"، مشيرا الى ان "الاستخفاف بالاسلام وجرح مشاعر المسلمين وتشويه التعايش لا يمكن القبول به".