أعلاها في هلشو.. أرصاد كوردستان تسجل مناسيب هطول الأمطار في مدن الإقليم

شفق نيوز/ شهدت مدن اقليم كوردستان يوم الاثنين، هطول أمطار تفاوتت في شدتها.

وسجلت انواء اقليم كوردستان نسب هطول الأمطار خلال الـ12 ساعة الماضية في بعض مناطق إقليم كوردستان وكانت كالآتي:

السليمانية 6.0 ملم

دهوك 0.7 ملم

زاخو 1.4 ملم

عقرة 1.6 ملم

العمادية 1.0 ملم

بامرني 5.0 ملم

بارزان 8.8 ملم

بازيان 7.0 ملم

دربنديخان 1.4 ملم

حاج عمران 15.4 ملم

هلشو 28.6 ملم

حلبجة 2.2 ملم

كالار 3.0 ملم

خانقين 3.8 ملم

طوزخورماتو 2.4 ملم

مانكيش 2.4 ملم

ميدان 1.6 ملم

سوران 2.0 ملم

بنجوين 3.8 ملم

ميركسور 7.4 ملم

سيدكان 1.2 ملم

چومان 15.0 ملم