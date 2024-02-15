أعلاها في بازيان.. الأنواء الجوية تعلن كميات الامطار المتساقطة في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الانواء الجوية في اقليم كوردستان يوم الخميس، عن كميات الأمطار المتساقطة في محافظات ومدن اقليم كوردستان خلال 12 ساعة الماضية.

وذكر البيان ان كميات الامطار المتساقطة بلغت كما يلي:

أربيل 18.6 ملم

بيرمام 17.0 ملم

السليمانية 22.4 ملم

جمجمال 27.1 ملم

زاخو 0.4 ملم

عقرة 18.8 ملم

العمادية 1.4 ملم

بامرني 0.4 ملم

بارزان 17.4 ملم

بازيان 93.4 ملم

دربنديخان 9.8 ملم

دوكان 16.0 ملم

حاج عمران 21.8 ملم

حلبجة 4.4 ملم

هلشو 18 ملم

كلار 1.4 ملم

خبات 2.8 ملم

ميدان 5.2 ملم

سوران 17.6 ملم

بنجوين 19.0 ملم

ماوت 44.4 ملم

قلادزي 5.8 ملم

ميركسور 32.4 ملم

سيدكان 13.2 ملم

كركوك 7.8 ملم

خورماتو 42.0 ملم

خانقين 2.4 ملم