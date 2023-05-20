أعلاها في السليمانية.. انواء كوردستان تعلن نسبة الأمطار المتساقطة خلال الـ12 ساعة الماضية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي يوم السبت نسبة الأمطار في محافظات إقليم كوردستان خلال الـ12 ساعة الماضية.

‏وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "نسبة الامطار في محافظات إقليم كوردستان خلال الـ12 ساعة الماضية كانت كالاتي :

‏أربيل.0.3 ملم

السليمانية 17.6 ملم

دهوك 6 ملم

شمامك 0.2 ملم

بيرمام 2 ملم

زاخو 3.5 ملم

العمادية 7.4 ملم

بامرني 10 ملم

مانگيس. 3.8 ملم

كاني ماسي 7 ملم

دربنديخان 2.6 ملم

عقرة 8.2 ملم

جمجمال 7.8 ملم

دوكان 2.8 ملم

كلار 5.6 ملم

حلبجة 8.8 ملم

بارزان 15 ملم

حاج عمران 7.4 ملم ‏

سوران 4 ملم

بازيان 8.4 ملم