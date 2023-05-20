أعلاها في السليمانية.. انواء كوردستان تعلن نسبة الأمطار المتساقطة خلال الـ12 ساعة الماضية
شفق نيوز/ أعلنت مديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي يوم السبت نسبة الأمطار في محافظات إقليم كوردستان خلال الـ12 ساعة الماضية.
وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "نسبة الامطار في محافظات إقليم كوردستان خلال الـ12 ساعة الماضية كانت كالاتي :
أربيل.0.3 ملم
السليمانية 17.6 ملم
دهوك 6 ملم
شمامك 0.2 ملم
بيرمام 2 ملم
زاخو 3.5 ملم
العمادية 7.4 ملم
بامرني 10 ملم
مانگيس. 3.8 ملم
كاني ماسي 7 ملم
دربنديخان 2.6 ملم
عقرة 8.2 ملم
جمجمال 7.8 ملم
دوكان 2.8 ملم
كلار 5.6 ملم
حلبجة 8.8 ملم
بارزان 15 ملم
حاج عمران 7.4 ملم
سوران 4 ملم
بازيان 8.4 ملم