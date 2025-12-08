إعلان كميات الأمطار المتساقطة في السليمانية خلال الساعات الماضية

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت مديرية الأنواء الجوية في السليمانية، يوم الاثنين، كمية الأمطار الهاطلة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مؤكدة تسجيل أكثر من 15 ملم في مركز المدينة.

وقال جوهر حمەلاو، مدير أنواء السليمانية، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن معدل الأمطار خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 15.8 ملم في مركز مدينة السليمانية.

وبشأن المعدل التراكمي للأمطار منذ بداية الموسم، أوضح حمەلاو، أن مجموع ما سُجِّل حتى الآن وصل إلى 74.7 ملم، في حين بلغ المعدل خلال الفترة نفسها من العام الماضي وحتى شهر كانون الأول 140.3 ملم.

وتأتي هذه التطورات بعد تعرض مناطق عديدة في إقليم كوردستان منذ يوم أمس لموجة أمطار غزيرة.

وأكدت مديرية الأنواء الجوية في الإقليم، أن جميع الفرق والجهات المعنية وُضعت في حالة جاهزية تامة تحسباً لأي طارئ، وللحد من مخاطر الفيضانات أو حدوث سيول.

وتشير الأرقام المعلنة إلى تراجع واضح في المعدلات المطرية مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يسلّط الضوء على مخاوف متزايدة تتعلق بمستوى الخزين المائي في السدود والأنهار خلال الموسم الحالي، خصوصاً مع اعتماد الإقليم بدرجة كبيرة على الأمطار في تغذية الموارد المائية والزراعة.

وفي المقابل، فإن استمرار موجات الأمطار المتقطعة قد يسهم في تحسين المعدلات خلال الأشهر المقبلة، فيما تبقى جاهزية المؤسسات الخدمية حجر الأساس في تقليل مخاطر السيول المحتملة الناتجة عن التغيرات المناخية المفاجئة في المنطقة.