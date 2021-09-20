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إعلان قضاء زاخو إدارة مستقلة في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-20T08:40:07+0000
إعلان قضاء زاخو إدارة مستقلة في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعُلن في محافظة دهوك، يوم الاثنين، تحويل قضاء زاخو إلى إدارة مستقلة في إقليم كوردستان.

وعدد سكان زاخو أكثر من 300 ألف نسمة.

وأجريت مراسم خاصة لهذا الحدث، حضره رئيس حكومة الاقليم ووزراء.

وسلّم رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، الامر الرسمي الى كَوهدار شيخو المشرف على الإدارة المستقلة.

وقال محافظ دهوك علي تتر في كلمة له، إن خطوة تحويل قضاء زاخو لادارة مستقلة تاريخية، مشيراً الى ان مدينة زاخو تحول الى قضاء في عام 1864 وفي الثامن والعشرين من تموز المنصرم قررت حكومة الاقليم تحويل القضاء الى ادارة مستقلة.

من جانبه اعلن ريبر أحمد وزير الداخلية عن فتح مديريات عامة للصحة والكهرباء والبلديات والزراعة قريبا في ادارة زاخو.

من جهته، اشار مسرور بارزاني رئيس حكومة الإقليم في كلمة، له، الى اهمية مدينة زاخو من الناحية الاقتصادية والتجارية خاصة ان معبر ابراهيم الخليل يتواجد فيها.

وأضاف، أن "المناطق السياحية في زاخو لم تعمر بسبب تواجد حزب العمال الكوردستاني، لن نقبل بأي احد التدخل في شؤون اقليم كوردستان، داعيا حزب العمال الكوردستاني الخروج من مدن الاقليم.

وتوجد في إقليم كوردستان العراق أربع محافظات وهي أربيل العاصمة، والسليمانية، ودهوك، وحلبجة، وادارتان مستقلتان وهما رابرين، وكرميان وبهذا الإعلان سيكون قضاء سوران الإدارة المستقلة الثالثة.

وتتمتع الإدارات المستقلة في اقليم كوردستان بسلطات واسعة وتمتلك مديريات حكومية عامة.

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