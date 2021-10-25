إعلان قبولات الطلبة بالجامعات والمعاهد الحكومية في إقليم كوردستان

شفق نيوز / أعلنت وزارة التعليم العالي في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن قبولات الطلبة في الجامعات والمعاهد الحكومية بالإقليم.

وقال مدير عام التخطيط والمتابعة في الوزارة، خطاب أحمد، خلال مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، إن "52 ألف طالب وطالبة قدموا للقبول في الجامعات والمعاهد الحكومية وتم قبول أكثر من 45 ألفا منهم والعدد قابل للزيادة بعد قبول عدد من طلبة المناطق الكوردستانية خارج الاقليم".

وأضاف أحمد، أن "المقبولين هم 37170 من طلبة خريجي العام الحالي، و102 من طلبة المدارس الدولية، و2941 من الطلبة العام الماضي، وأن 1171 طالب معهد تم قبولهم في الكليات".

وعن نسبة القبول هذا العام، أوضح أن "82‎%‎ تم قبولهم في الجامعات والمعاهد من الذين قدموا طلباتهم، و18‎%‎ لم يتم قبولهم لأنهم اختاروا كليات لا تتناسب مع معدلاتهم ودرجاتهم وعليهم تقديم اعتراض".

وأشار أحمد، إلى أن "من هذا العدد تم قبول ما نسبته 62‎%‎ في الجامعات الحكومية، و21‎%‎ تم قبولهم في دراسات (باراليل)، و17‎%‎ تم قبولهم في الدراسات المسائية".

وختم مدير التخطيط والمتابعة في وزارة التعليم بإقليم كوردستان، بالإشارة إلى وجود "4067 مقعدا فارغا سيتم قبول الذين لم يتم قبولهم في هذه المقاعد بعد أن يقدموا الاعتراضات".