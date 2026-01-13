إعلان عن إنشاء 1000 صف رقمي خلال عام في إقليم كوردستان

شفق نيوز- أربيل

أعلن وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان، آلان حمة سعيد، يوم الثلاثاء، عن خطة حكومية واسعة لتحويل المدارس إلى النظام الرقمي، مؤكداً البدء بإنشاء 1000 صف رقمي خلال العام الحالي، تزامناً مع إطلاق منصة تعليمية متطورة.

وقال حمة سعيد، في كلمة له خلال مراسم إطلاق مشروع (ئي مدرسة) في أربيل، بالتعاون مع مؤسسة (كوردستان فاونديشن)، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الوزارة مستمرة في مراجعة النظام التربوي بالكامل، وإجراء تغييرات في الهياكل الإدارية للمدارس والمديريات التربوية بما يواكب التطور التكنولوجي".

وأضاف الوزير: "بالتوازي مع رقمنة قطاع التربية، عملنا على تحويل المدارس الحكومية إلى النظام الإلكتروني، لاسيما في مجال الصفوف الرقمية"، مبيناً أنه "تم تحويل 40 مدرسة حكومية حتى الآن إلى النظام الرقمي، ومن المقرر الوصول إلى 1000 صف رقمي بنهاية العام الحالي".

وأشار حمة سعيد، إلى خطوات أخرى اتخذتها الوزارة، من بينها تزويد المدارس بمنظومات الطاقة الشمسية، وربط قرابة مليوني طالب بنظام تقييم وتدريس إلكتروني يستفيد منه الطلبة والكوادر التدريسية على حد سواء، فضلاً عن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج والأنشطة الطلابية.

وعلى صعيد التعاون الدولي، كشف وزير التربية عن "اتفاقية علمية مع جامعة (كولورادو) الأمريكية عبر منظمة اليونسكو، تهدف إلى تطوير المختبرات المدرسية"، موضحاً أن "هذه الخطوة كانت تشكل عبئاً مالياً كبيراً، إلا أن الاتفاقية ستضمن تجهيز وتطوير المختبرات مجاناً".

وتعتبر منصة "مدرستي الإلكترونية" نظاماً تعليمياً رقمياً يهدف إلى مساعدة الطلاب والمعلمين في الوصول إلى أكبر قدر من المصادر التعليمية والتربوية وتسهيل عملية التعلم عن بُعد.