إعلان جدول رواتب موظفي الاقليم لشهر تموز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية اليوم الثلاثاء عن جدول توزيع رواتب شهر تموز.

وقال مصدر في وزارة المالية لوكالة شفق نيوز انه وفقا لقرار مجلس الوزراء بأن يتم توزيع الرواتب الشهرية كل يوم 25 من الشهر تقرر البدء بتوزيع رواتب شهر تموز في 2022/7/25

واضاف سيتم الاعلان عن جدول الرواتب مطلع الاسبوع المقبل.

ولفت إلى أن "الرواتب ستوزع وفق نفس الجدول الزمني كما في الأشهر السابقة وبنفس ترتيب الوزارات والدوائر، مع مراعاة توافر الأموال اللازمة لتوزيع الرواتب".

وبين المصدر أنه تم الانتهاء من تدقيق قائمة رواتب الموظفين من قبل الاقسام المختصة في الوزارة .

وتظاهر اليوم عدد من موظفي وزارتي البلديات والتعليم العالي في السليمانية وادارة گرميان احتجاجا على عدم استلامهم رواتب شهر حزيران المنصرم.