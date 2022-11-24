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إعلان الإضراب العام بمدارس السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-24T12:38:35+0000
إعلان الإضراب العام بمدارس السليمانية

شفق نيوز/ أعلن ممثل المعلمين والمدرسين في محافظة السليمانية، اليوم الخميس، الإضراب العام عن الدراسة في المدارس والبدء بالمظاهرات المطلبية.

وقال آزاد حمه فرحان ممثل المعلمين المحتجين خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إنه وبسبب تجاهل مطالبنا بصرف العلاوات والترفيعات المهنية الخاصة بالموظفين العموميين منذ سنوات سنقاطع قاعات الدراسة اعتباراً من يوم السبت المقبل.

وأضاف أنه "سنبدأ إعتباراً من يوم السبت المقبل بالمظاهرات المطلبية للضغط على الجهات المعنية بصرف مستحقاتنا لدى الحكومة".

وطالب ازاد الموظفين العموميين الإنضمام لتظاهراتهم، وكذلك طالب ذوي الطلبة بعدم ارسال ابنائهم الى المدارس الحكومية اعتبارا من يوم السبت المقبل.

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