إعلان السيطرة على النزاعات العشائرية في مدينة كوردستانية

شفق نيوز / أعلن رمك رمضان، قائمقام قضاء جمجمال، التابع لمحافظة السليمانية، ضمن إقليم كوردستان، يوم الخميس، القضاء من المناطق الآمنة في الإقليم، وذلك بفضل جهود الأجهزة الأمنية وتعاون المواطنين.

وقال رمضان، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الأجهزة الأمنية في القضاء سيطرت بصورة كاملة على النازعات المجتمعية والعشائرية ولا سطوة إلا لسلطة القانون والأجهزة الأمنية".

وأضاف: "لا يوجد أي تأثير لتلك النازعات على أمن القضاء"، مؤكداً أن "كل خلاف يحصل بين عشيرتين أو بين أشخاص مباشرة يحال للقانون وتتبنى الأجهزة الأمنية والقضائية متابعة ذلك النزاع ولا يوجد أي قرار أعلى من قرار القضاء والأجهزة الأمنية، فيما يخص النازعات العشائرية أو المجتمعية".

وتابع: "بفضل جهود الأجهزة الأمنية وتعاون المواطنين معها تعتبر جمجمال من إحدى المناطق الآمنة والأكثر تطبيقاً للقانون".

وحول استخدام الأسلحة غير المرخصة، أشار إلى أن "الأجهزة الأمنية وبصورة مستمرة تلاحق مستخدمي الأسلحة غير المرخصة، وتعمل على تقديم أي شخص يحمل سلاحاً غير مرخص للقضاء"، مؤكداً أن "الأجهزة الأمنية وضعت برنامجاً أمنياً للأشخاص الذين يتعاملون ببيع الأسلحة ومن خلال هذا النظام، تستطيع معرفة من أين يأتي السلاح وإلى أين يذهب".

وخلص قائممقام جمجمال، رمك رمضان، إلى القول إن "إدارة القضاء تعمل على برامج توعوية مع جهات أخرى، للتعريف بأضرار استخدام الأسلحة، وخصوصاً غير المرخصة منها".