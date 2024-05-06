إعلام إيراني: نيجيرفان بارزاني سيلعب دوراً برفع مستوى التفاعل السياسي والاقتصادي

شفق نيوز/ انعكست زيارة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى طهران على وسائل الإعلام الإيرانية التي أخذت حيزاً في تقاريرها وتغطيتها.

وأشار تقرير لوكالة "مهر": إلى دور رئيس الإقليم، وقدمت سرداً تاريخياً لعائلته ونضالها مروراً لمعيشته في إيران وإتقانه اللغة الفارسية، وتأكيداً على الحوار والتفاهم لحل الإشكالات.

وأشرت ايضاً إلى تذبذب العلاقة بين إيران وإقليم كوردستان على مراحل متفرقة، وكان أبرزها التوتر الأمني، ووجود جماعات كوردية معارضة لطهران داخل أراضي الإقليم، ولفت التقرير: "من المتوقع أنه مع زيارة نيجيرفان بارزاني إلى طهران، سيرتفع مستوى التفاعل السياسي بين الجانبين".

كما لفتت وكالة مهر، إلى إمكانية تطوير العلاقات الاقتصادية مع الزيارة التي قالت إنه أمر سيعود بالنفع على الشعبين.

من جانبها ذكرت صحيفة "هفت صبح" في تقرير لها، إن زيارة نيجيرفان بارزاني تأتي بعد نحو ثلاث سنوات من حالة الصعود والهبوط بالعلاقة، لكنها أشارت إلى أن رئيس الإقليم شخصية تتمتع بعلاقات جيدة مع طهران.

وأشار التقرير ايضاً إلى نيجيرفان بارزاني سيأخذ الآن زمام المبادرة لإقامة المصالحة وتوسيع العلاقات مع إيران.

وفي وقت سابق من اليوم، التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، خلال زيارة رسمية لطهران، كما التقى المرشد الإيراني علي خامنئي، بالإضافة إلى وزير الخارجية امير حسين عبد اللهيان.

وخلال الاجتماع مع رئيسي الذي حضره نائبا الرئيس ووزير الداخلية ووفد من رئاسة إقليم كوردستان، أكد الجانبان على تعزيز العلاقات بين إيران والعراق وإقليم كوردستان على أساس حسن الجوار والمصالح المشتركة، ورفع مستوى التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية، إلى جانب الإشادة بالعلاقات العريقة والتاريخية بين جمهورية إيران الإسلامية وإقليم كوردستان.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم، أن الرئيس رئيسي عبر عن شكر وتقدير جمهورية إيران الإسلامية لإقليم كوردستان على التسهيلات والمساعدات التي يقدمها للزوار الإيرانيين الذين يقصدون العتبات المقدسة في جنوب العراق، خلال مرورهم عبر إقليم كوردستان. من جهته، شكر رئيس إقليم كوردستان دعم إيران ومساعداتها للعراق والإقليم.

وفي محور آخر من الاجتماع، شدد الجانبان على ضرورة وأهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين جمهورية إيران الإسلامية وبين العراق وإقليم كوردستان لحماية الأمان والاستقرار في المنطقة.

وهذه الزيارة هي الخامسة خلال 11 عاماً، يعتزم خلالها رئيس الإقليم تعزيز العلاقات بين الإقليم وطهران، عبر مباحثات مع كبار القادة الإيرانيين.

وبحسب مسؤول في مكتب بارزاني لوكالة شفق نيوز، فإن هذه الزيارة مهمة، تأتي بعد جولة مباحثات موسعة مع القادة السياسيين في بغداد، قال رئيس الإقليم إنه يدشن فيها مرحلة جديدة من العلاقة.

كما تأتي بعد مجيء الرئيس التركي إلى بغداد وأربيل الشهر المنصرم، في زيارة اعتبرت تاريخية.