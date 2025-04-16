علاقات واشنطن وبغداد وأربيل على طاولة نيجيرفان بارزاني ومسؤولة أمريكية

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاربعاء، مع نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا تايلور، العلاقات بين الولايات المتحدة وكل من العراق والإقليم، إلى جانب مناقشة العلاقات بين أربيل وبغداد وأوضاع المنطقة.

وذكر بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بارزاني التقى مع فيكتوريا تايلور، نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي، وذلك في مدينة السليمانية، وخلال اللقاء، جرى بحث العلاقات بين الولايات المتحدة وكل من العراق وإقليم كوردستان، إلى جانب مناقشة العلاقات بين أربيل وبغداد، واستمرار الحوار بين الجانبين من أجل حل القضايا العالقة".

كما تناول الجانبان بحسب البيان، "الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على العراق وكوردستان، حيث أكد الطرفان على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتطرق الاجتماع أيضاً إلى عدد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك".

ويوم أمس الثلاثاء، بحث زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، مع نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا تايلور، التحديات والعقبات التي تواجه عملية السلام في تركيا، إلى جانب وضع الأطراف الكردية في سوريا ومستقبلها.