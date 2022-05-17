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علاقات كوردستان وسويسرا على طاولة مسرور بارزاني وغاسر

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-17T14:24:02+0000
علاقات كوردستان وسويسرا على طاولة مسرور بارزاني وغاسر

شفق نيوز/ أفاد اعلام حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، بأن  الاخير استقبل السفير السويسري لدى العراق والأردن.

وقال في بيان، إن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني استقبل، اليوم، السفير السويسري لدى العراق والأردن لوكاس غاسر، بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وبين أنه جرى في الاجتماع، التباحث حول الوضع العام في العراق والجهود الرامية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، فضلاً عن مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وسويسرا.

وشكر رئيس الحكومة، السفير السويسري على جهوده في توطيد علاقات بلاده مع العراق وإقليم كوردستان، وتمنى له النجاح والتوفيق في مهامه المستقبلية.

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