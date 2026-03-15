عقرة تلغي كرنفال نوروز وتكتفي بحمل المشاعل على الجبال

شفق نيوز- دهوك

أعلنت دائرة ثقافة قضاء عقرة في محافظة دهوك، يوم الأحد، إلغاء مراسم كرنفال نوروز السنوي هذا العام بسبب الظروف الحالية، مع الاكتفاء بفعاليات رمزية محدودة.

وقال مدير الدائرة دلشاد علي، لوكالة شفق نيوز، إن أي فعاليات جماهيرية لن تُقام في ساحة "سري كري"، كما لن يتم تنظيم تجمعات أو احتفالات عامة أو عرض الألعاب النارية.

وأوضح أن النشاطات ستقتصر على قيام مجموعات تطوعية بحمل مشاعل النار إلى قمم الجبال وإشعالها إحياءً لرمزية نوروز.

وأضاف أن شعلة نار كبيرة ستُشعل على قمة قلعة عقرة التاريخية، كما سيتم رفع علمين لكوردستان، أحدهما على القلعة بطول 60 متراً وعرض 25 متراً من قبل مجموعة القلعة التطوعية.

وتابع أن علماً آخر لكوردستان بطول 6 أمتار وعرض 10 أمتار سيرفع من قبل مجموعة "سيبه" التطوعية في منطقة "تيشي".

وأشار مدير دائرة ثقافة عقرة إلى أن هذه الخطوات تأتي لإحياء رمزية نوروز مع مراعاة الأوضاع الحالية التي تمر بها المنطقة.

وكان محافظ السليمانية، هفال أبو بكر، قد أعلن ايضاً، عدم إقامة أي فعاليات أو احتفالات بمناسبة عيد نوروز في المحافظة هذا العام، عازياً ذلك إلى التوترات والأوضاع غير المستقرة التي تشهدها المنطقة.