عقد أول اجتماع تحضيري لاستئناف المفاوضات الكوردية في سوريا

شفق نيوز/ وصل وفد من الخارجية الأمريكي المشرف على المفاوضات الكوردية إلى منطقة الإدارة الذاتية التي يقودها في شمال شرق سوريا.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز إن "المجلس الوطني الكوردي عقد اليوم الأربعاء أول اجتماع مع وفد الخارجية الأمريكية وقائد قسد مظلوم عبدي في قاعدة عسكرية بريف الحسكة".

وأوضح المصدر أن "قائد قسد بحضور ممثلي الخارجية الأمريكية ناقشوا مع المجلس الكوردي استئناف المفاوضات الكوردية خلال الشهر الجاري".

واتهم المجلس الوطني الكوردي في بيان "مسلحين يتبعون لحزب الاتحاد الديمقراطي بخطف الناشط الإعلامي فنر محمود السبت 23-1-2021 بمدينة القامشلي واقتياده إلى جهة مجهولة".

وأشار المصدر إلى ان "المجلس الكوردي طالب قائد قسد بوقف حملة الاعتقالات والتضييق التي يتعرض لها أنصاره من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للإدارة الذاتية كشرط لتهيئة الأجواء لاستئناف المفاوضات".

وتأتي المرحلة الثالثة من المفاوضات الكوردية وسط حالة توتر متصاعدة بين الطرفين على خلفية اعتقال قوات أمنية تابعة للإدارة الذاتية لعدد من نشطاء وأعضاء المجلس الوطني الكوردي وتعرض العديد من مقرات المجلس الكوردي والأحزاب المنضوية تحت مظلته في كانون الأول الماضي لعمليات تخريب وحرق واطلاق رصاص من قبل مجهولين يشتبه بأنهم من مجموعة "الشبيبة الثورية" التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، بحسب بيانات عديدة اصدرها المجلس الوطني الكوردي.

ودخل المجلس الوطني الكوردي المعارض في سوريا (يضم 16 حزبا) وأحزاب الوحدة الوطنية الكوردية (يضم 25 حزباً وحركة سياسية) في مفاوضات برعاية أمريكية في منطقة الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا، وبإشراف قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي مطلع نيسان/أبريل الماضي، بهدف توحيد صفوف الكورد في سوريا ومشاركة المجلس الكوردي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وخلال المراحل السابقة من المفاوضات، توصلّ الطرفان إلى اتفاق بشأن "الوثيقة السياسية" وإنشاء "مرجعية سياسية" بين الطرفين لتأسيس إدارة مشتركة في المنطقة.

وتوقفت المفاوضات بين قطبي الحركة السياسية الكوردية في سوريا منذ أكثر من ثلاثة أشهر على خلفية غياب ممثلي الخارجية الأمريكية المشرفين على المفاوضات على خلفية الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتشكيل إدارة جديدة خلفا لإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.