عقب هجمات دامية.. كفري تحظر تجوال الدراجات النارية

شفق نيوز/ اعلنت قائممقامية قضاء كفري التابع لإدارة كرميان مساء الاثنين حظر تجوال للدراجات النارية، محذرة المخالفين بالاعتقال.

وجاء في بيان لاعلام القائممقامية ورد لوكالة شفق نيوز انها قررت حظر تجوال الدراجات النارية لسوء الاوضاع الامنية في حدود القضاء.

وحذر البيان المخالفين الذين لا يلتزمون بهذا القرار بالاعتقال، مضيفا أن هذا الحظر سيسري لغاية الساعة الثامنة من صباح يوم غد.

يأتي ذلك بالتزامن مع هجوم عنيف يشنه مسلحو داعش على قوات البيشمركة في قضاء كفري. وقالت مصادر عسكرية إن مسلحي التنظيم كانوا يستقلون دراجات نارية.

وأبلغت مصادر خاصة وكالة شفق نيوز، بأن الهجوم أوقع ضحية في صفوف البيشمركة إضافة إلى إصابة 4 آخرين بجروح.

وهذا ثالث هجوم من نوعه على البيشمركة في إدارة كرميان منذ مساء السبت.

وكان التنظيم قد شن هجوما واسعا مساء السبت على مواقع البيشمركة في ناحية كولجو بقضاء كفري ما أسفر عن سقوط 6 ضحايا و3 مصابين.

ثم عاود التنظيم الهجوم على قوات البيشمركة مساء الأحد، دون وقوع خسائر بشرية.

وكانت البيشمركة قد شنت في وقت سابق يوم الاثنين عملية تمشيط في قضاء كفري لملاحقة فلول التنظيم.

ويستغل مسلحو التنظيم الفراغات الأمنية بين البيشمركة والجيش العراقي في المناطق المتنازع عليها لشن هجمات عنيفة على قوات البيشمركة بين فترات متباينة.