عقب اجتماعه مع نيجيرفان بارزاني.. وزير الدفاع الهولندي يثمن "اللقاء الحار": علاقتنا متينة

شفق نيوز/ علق وزير الدفاع الهولندي، روبين بريكلمانز، مساء الاثنين، على لقائه مع رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، في مدينة أربيل.

وكتب بريكلمانز، في تدوينة له على منصة إكس: "تباحثت مع نيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كوردستان حول الأمن والاستقرار.. وتناقشنا في التوترات في سوريا، يظل دعمنا للقوات الكوردية ذا أهمية كبيرة.. علاقتنا وثيقة وتعود إلى زمن طويل.. شكرا على الترحيب الحار".

وقبل ذلك، أكد وزير الدفاع الهولندي التزام بلاده الثابت بدعم أمن واستقرار إقليم كوردستان والعراق بشكل عام، مشيرًا إلى أن إقليم كوردستان يعد شريكًا أساسيًا في مكافحة الإرهاب وضمان الأمن الإقليمي.

واتفق الوزير الهولندي، خلال لقائه مع نيجيرفان بارزاني، على ضرورة مواصلة التعاون المشترك، حيث تم تبادل وجهات النظر حول أوضاع الإيزيديين وعودتهم إلى موطنهم، بالإضافة إلى آخر التطورات في المنطقة، خاصة التغيرات في سوريا وتبعاتها، والعديد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، شكر رئيس إقليم كوردستان، هولندا على دعمها المستمر لقوات البيشمركة في معركة محاربة داعش، مثمنًا دور القوات الهولندية في تدريب وتعزيز قدرات البيشمركة.