عفرين: تحويل مزار أثري إلى مسجد واستمرار نهب الآثار

شفق نيوز/ أفادت منظمة حقوق الإنسان "عفرين – سوريا"، يوم الاثنين، بتحويل مزار أثري إلى مسجد وسط استمرار نهب الآثار شمال شرق المدينة شمال غربي مدينة حلب.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مديرية الأوقاف التابعة لولاية هاتاي التركية قامت بتحويل مزار النبي هوري الأثري إلى مسجد، من خلال قيامها بترميم المزار الواقع في ناحية شرا شمال شرق مدينة عفرين، مبينة أن ذلك جاء بعد تعرض المزار لعمليات تجريف وحفر من قِبل الفصائل الإسلامية التابعة لتركيا بهدف البحث المقتنيات الأثرية .

وأضافت المنظمة في بيانها أنّ عمليات سرقة ونهب ممنهجة لآثار منطقة عفرين تتواصل مقابل مبالغ مالية ضخمة.

ونقل البيان عن مصادر "موثوقة للمنظمة"، تأكيدها، أنّ الفصائل الموالية لتركيا أطلقت يد منقبي الآثار في عفرين مقابل مبالغ مالية ضخمة.

وأضافت أنّ قطعاً أثرية تم العثور عليها في موقع النبي “هوري” أو(سيروس) أو(قورش) والتي تعود إلى عدة حضارات أقدمها من الفترة الهلنستية عام 280 قبل الميلاد تمت سرقتها، مشيرة إلى أن عمال التنقيب استخدموا آلات للحفر وأجهزة متطورة للكشف عن أماكن تلك القطع الأثرية.

وقالت مصادر خاصة بالمنظمة، إن المنقبين عثروا على لوحات فسيفسائية تم تهريبها إلى تركيا عبر تجار بتسهيلات مشتركة من القوات والفصائل المسيطرة على تلك المنطقة .