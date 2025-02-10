إعفاء ذوي شهداء البيشمركة والمصابين من رسوم التعليم في كوردستان

شفق نيوز/ أعفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، ذوي شهداء البيشمركة والمصابين منهم، من دفع رسوم الدراسة في برامج التعليم الموازي والمسائي.

وجاء في تعميم وجهته الوزارة إلى جامعات إقليم كوردستان كافة، وورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوزير آرام محمد قادر، أصدر قرارا يقضي بإعفاء الطلبة من ذوي شهداء البيشمركة والمصابين خلال المعارك من دفع رسوم الدراسة في التعليم الموازي والمسائي".

وأضافت الوزارة أن "هذا القرار يأتي تكريمًا لتضحيات البيشمركة الذين فقدوا أطرافهم في ساحات القتال"، مشددًا على "ضرورة تنفيذ القرار وفق الإجراءات القانونية، حيث يُطلب من الطلبة تقديم الوثائق الرسمية التي تثبت استحقاقهم لهذا الإعفاء".

وأشار البيان إلى أن "الجهات المختصة في الجامعات ستقوم بمتابعة تنفيذ القرار، لضمان استفادة المستحقين من هذا الإعفاء، وأن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة الوزارة لدعم الفئات التي قدمت تضحيات من أجل الإقليم".

ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة من المبادرات الحكومية لدعم أسر البيشمركة الذين أصيبوا أثناء الدفاع عن الإقليم، وقد اتخذت حكومة إقليم كوردستان سابقًا قرارات مشابهة، تتضمن توفير امتيازات تعليمية ومعيشية لأسر الشهداء، في محاولة لرد الجميل لعوائل الذين ضحوا بأرواحهم أو أصيبوا في ساحات القتال دفاعًا عن كوردستان.