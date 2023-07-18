عطل يُصيب نظام منح رخص القيادة في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت دائرة المرور العامة في محافظة أربيل، يوم الثلاثاء، أن هناك مشكلة تواجه نظام منح وتجديد رخص القيادة في إقليم كوردستان كافة.

وقال المتحدث باسم شرطة المرور في اربيل العقيد فاضل حاجي في مدونة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الشائعات التي تتحدث عن عدم وجود دوام في قسم منح رخص القيادة في مديرية المرور في اربيل، بعيدة كل البعد عن الحقيقة، وان الدوام يسير بشكل منتظم كما في الأيام الاعتيادية.

واستدرك القول "فقط توجد هناك مشكلة في نظام تجديد الرخص، وهذا الأمر يشمل إقليم كوردستان كافة ولا يقتصر على مرور اربيل، وقد نشرنا الإشعار الليلة الماضية".

وكانت وزارة داخلية الإقليم قد أطلقت العام الماضي، نظام منح رخصة القيادة الرقمية لسائقي السيارات في محافظات كوردستان كافة.