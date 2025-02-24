"عطل تقني" في حقل كورمور يتسبب بتراجع إنتاج الكهرباء في كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، انخفاض إنتاج الطاقة الكهربائية نتيجة عطل تقني مفاجئ في حقل كورمور الغازي.

وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عطلاً تقنياً وقع في حقل كورمور في تمام الساعة الثانية من فجر اليوم، تزامناً مع انخفاض درجات الحرارة، مما تسبب في تراجع ضخ الغاز إلى محطات توليد الكهرباء بمقدار 250 مليون قدم مكعب قياسي، الأمر الذي انعكس على إنتاج الطاقة، حيث انخفضت القدرة الإنتاجية بنحو 1000 ميغاواط".

وأضاف البيان، أن "الفرق الفنية التابعة لوزارة الموارد الطبيعية ووزارة الكهرباء تعمل بشكل مكثف لمعالجة الخلل وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن".

ويأتي هذا التراجع في وقت يشهد فيه الإقليم طلباً متزايداً على الكهرباء، مما يزيد من الضغط على الشبكة الكهربائية ويدفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استقرار الإمدادات.

وفي الشهر الماضي، أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، تراجع إنتاج الطاقة الكهربائية بمقدار 750 ميغاواط، نتيجة تقليل ضغط الغاز في حقل كورمور ضمن عمليات تطوير الحقل.