"عطل تقني" في حقل كورمور يتسبب بتراجع إنتاج الكهرباء في كوردستان

"عطل تقني" في حقل كورمور يتسبب بتراجع إنتاج الكهرباء في كوردستان
شفق نيوز/ أعلنت
وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، انخفاض إنتاج الطاقة الكهربائية
نتيجة عطل تقني مفاجئ في حقل كورمور الغازي.
وذكرت الوزارة
في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عطلاً تقنياً وقع في حقل كورمور في تمام
الساعة الثانية من فجر اليوم، تزامناً مع انخفاض درجات الحرارة، مما تسبب في تراجع
ضخ الغاز إلى محطات توليد الكهرباء بمقدار 250 مليون قدم مكعب قياسي، الأمر الذي
انعكس على إنتاج الطاقة، حيث انخفضت القدرة الإنتاجية بنحو 1000 ميغاواط".
وأضاف البيان،
أن "الفرق الفنية التابعة لوزارة الموارد الطبيعية ووزارة الكهرباء تعمل بشكل
مكثف لمعالجة الخلل وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن".
ويأتي هذا
التراجع في وقت يشهد فيه الإقليم طلباً متزايداً على الكهرباء، مما يزيد من الضغط
على الشبكة الكهربائية ويدفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان
استقرار الإمدادات.
وفي الشهر
الماضي، أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، تراجع إنتاج الطاقة الكهربائية
بمقدار 750 ميغاواط، نتيجة تقليل ضغط الغاز في حقل كورمور ضمن عمليات تطوير الحقل.