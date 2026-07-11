عطل بمشروع دوكان يتسبب بأزمة شح المياه في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

تتواصل منذ نحو شهر أزمة شح مياه الشرب في عدد من أحياء محافظة السليمانية، وسط شكاوى من الأهالي الذين يؤكدون أن المياه لا تصل إلى منازلهم إلا مرة واحدة كل خمسة إلى سبعة أيام، ما اضطرهم إلى شراء المياه عبر الصهاريج لتأمين احتياجاتهم اليومية.

وقال عدد من سكان تلك الأحياء، إن استمرار انقطاع المياه لفترات طويلة أثقل كاهلهم بأعباء مالية إضافية، في ظل اعتمادهم على شراء المياه لسد متطلبات الاستخدام اليومي.

من جانبه، أوضح مدير علام مديرية ماء السليمانية، ئامانج جلال، لوكالة شفق نيوز، أن "الأحياء المتضررة تقع ضمن الخط الثاني لمشروع مياه دوكان – السليمانية"، مبيناً أن "السبب الرئيس للأزمة يعود إلى تقادم المضخات والمحركات التابعة للمشروع، إذ تعرض قسم منها للتلف والتوقف عن العمل".

وأضاف جلال، أن "وزارة المالية في إقليم كوردستان لم تتمكن من توفير التخصيصات المالية اللازمة في الوقت المناسب لتنفيذ أعمال تأهيل المشروع وتجديد معداته، الأمر الذي انعكس على استمرارية تجهيز المياه إلى تلك المناطق".

وأشار إلى أن "المديرية اتخذت إجراءات للحد من الأزمة، من بينها توفير ثلاث مضخات جديدة للمشروع"، متوقعاً أن "تسهم خلال الأسبوعين المقبلين في معالجة جزء من مشكلة شح المياه وتحسين مستوى التجهيز في الأحياء المتضررة".