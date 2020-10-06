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عطلة 7 ايام لموظفين في اقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-06T08:13:18+0000
عطلة 7 ايام لموظفين في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لشؤون الإيزيديين في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في حكومة اقليم كوردستان يوم الثلاثاء عن تعطيل الدوام الرسمي لمدة اسبوع للموظفين من ابناء الطائفة العاملين في الدوائر، والمؤسسات الحكومية في الاقليم بمناسبة حلول عيد "جماوا".

وقال مدير شؤون الايزيديين في الوزارة خيري بوزاني في تصريح لوكالة شفق نيوز، ان العطلة تبدأ من اليوم المصادف 6/10/2020 ولغاية 13/10/2020.

واوضح ان عيد "جماوا" يعني عيد الخريف يزور فيه الايزيديون معبد لالش ويؤدون طقوسا خاصة فيه بهذه المناسبة.

والايزيديون لهم أعيادهم الخاصة التي تميزهم عن بقية الأديان والطوائف، والأعياد "الايزيدية" غالباً ما تعتمد على "التقويم الشرقي الشمسي".


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