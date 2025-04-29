عطلة في إقليم كوردستان يوم الخميس

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل، للقطاعين العام والخاص بمانسبة عيد العمّال.

وذكر مكتب الإعلام والمعلومات التابع لحكومة الإقليم، أن "يوم الخميس 1 أيار 2025، سيكون عطلة رسمية في القطاع العام (مؤسسات حكومة إقليم كوردستان) والقطاع الخاص، بمناسبة الأول (عيد العمال)".

وأمس الاثنين، قررت الحكومة الاتحادية في بغداد، تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس الموافق 2025/5/1 في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، تزامناً مع عيد العمال العالمي، واستناداً إلى أحكام المادة (1/أولاً/ك) من قانون العطلات الرسمية رقم (12 لسنة 2024).